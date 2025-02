Iodonna.it - Corto, liscio e preferibilmente biondo platino. Il nuovo caschetto "Iced bob" piace alle celebrity. Ce ne parla Salvo Filetti

Leggi su Iodonna.it

Fra le tendenze capelli 2025 arriva ilbob”:, geometrico e declinato in una gelida sfumatura di, è il taglio perfetto per affrontare l’inverno. Ispirato agli haircut minimalisti dei paesi nordici, cattura consensi per la capacità di adattarsi ad ogni forma di viso e al bassissimo mantenimento che richiede. Ce ne, founder del gruppo Compagnia della Bellezza, ed esperto per Ghd. Zendaya e il: una delle ispirazioni più cercate sul web X Leggi anche ›: a chi sta bene?bob: ilgeometrico per il 2025«L’bob, il taglio che sta dominando i trend in questo momento, è una rivisitazione contemporanea del bob tradizionale: unelegante eche potremmo definire “universale” ma che ha il pregio di riempire il volto con le sue linee essenziali e pulite» inizia a spiegare, Hair Designer e founder del gruppo Compagnia della Bellezza.