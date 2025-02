Lanazione.it - Corsi di nuoto gratuiti per giovani con disabilità offerti dal Comune a Bibbiena

Arezzo, 4 febbraio 2025 –dipercondal“Considerato i positivi riscontri degli anni precedenti, come amministrazione abbiamo deciso di riproporre iindividuali di educazione motoria in piscina percone ne siamo orgogliosi. Si tratta di un progetto molto apprezzato che porta grande benefici”, con queste parole l’Assessore al sociale Francesco Frenos parla del progetto, arrivato al suo secondo anno, e dedicato ai ragazzi e ragazze conche possono aderire sia tramite avviso che tramite le scuole. Gli interessati possono comunicare, anche telefonicamente, la loro adesione all’Ufficio comunale Servizi Sociali, entro e non oltre il giorno di sabato 15 febbraio 2025 (0575 – 530662). Le ore a disposizione di ciascun utente verranno stabilite in un secondo momento sulla base del numero delle richieste pervenute.