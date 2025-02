Lapresse.it - Corea del Sud, il presidente Yoon in aula per il processo di impeachment

La Corte costituzionale delladel Sud ha tenuto una nuova udienza nell’ambito delin corso per l’delSuk Yeol.è arrivato in tribunale in un furgone scortato da veicoli di guardia. È detenuto in un centro vicino a Seoul, da quando le autorità di polizia lo hanno arrestato a gennaio. Nel frattempo, la Corte costituzionale sta decidendo se licenziarlo o reintegrarlo formalmente. I pubblici ministeri hanno incriminato ilsudno con l’accusa di ribellione, in relazione alla sua breve imposizione della legge marziale il 3 dicembre.