Corbo a Stile TV | Mercato Napoli l’assetto operativo è cambiato in pochi mesi

: Bisogna arrivare all’origine del rapporto Conte-De Laurentiis. Le idee sono chiare quando si comincia a pensare male. Conte sta facendo benissimo, ma quando parla e si lamenta dovrebbe spiegare che a luglio ha scelto gli acquisti senza ricevere alcun no dal presidente ATV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio, editorialista Repubblica. Queste le sue parole:“A luglio sembrava tutto chiaro: Conte è stato preso per essere l’allenatore dele anche per fare il manager all’inglese. A luglio c’è stata una perfetta divisione dei compiti: Conte trattava i giocatori e De Laurentiis comprava in silenzio. Ora, questo assetto: Conte parlava in tv, ma diceva “sto fuori”. Dall’altra parte c’era il presidente e un manager che andava su e giù ad offrire e trattare giocatori.