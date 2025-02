Fanpage.it - Coppia di anziani compra casa ma è un abuso edilizio: “Non sappiamo dove andare, abbiamo venduto tutto”

L'abitazione a Muggiò (Monza e Brianza), già espropriata dal Comune e presto demolita, per il catasto è per metà un portico e per metà un ripostiglio. Il costruttore è stato condannato al risarcimento dal Tribunale di Monza: "Ma la società risulta nullatenente"