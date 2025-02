Sport.quotidiano.net - Coppa italia. Quarti col Bologna. Maldini e Posch partono in panchina

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nell’Atalanta che stasera alle 21 al Gewiss Stadium si gioca lo scontro secco deidi finale di, contro il, ci saranno (presumibilmente in) i due acquisti last minute. Daniel, sbarcato sabato e forte di due soli allenamenti coi compagni, e il difensore austriaco Stefan, arrivato ieri dalche affronterà da ex dopo appena 24 ore. Partita da dentro o fuori, che la Dea vuole assolutamente vincere considerando il trofeo nazionale uno degli obiettivi stagionali. Gasperini, che tiene alla("Resta un nostro obiettivoa") ha una lunga lista di assenze pesanti: in porta non c’è Carnesecchi, per una lesione di basso grado fasciale dell’adduttore lungo destro, ma avrebbe comunque giocato il veterano portoghese Rui Patricio. In difesa coperta cortissima, senza Kossounou e Scalvini, out fino a maggio, e senza Kolasinac, fermo per una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con una previsione di recupero intorno ai venti giorni.