Lapresse.it - Coppa Italia, oggi Atalanta-Bologna: dove vederla in tv

Questa sera alle 21:00, il Gewiss Stadium di Bergamo sarà il teatro del primo quarto di finale della, conpronte a contendersi un posto in semifinale. Le due squadre si ritrovano dopo il pareggio in campionato dello scorso settembre, quando al Dall’Ara ilsfiorò la vittoria grazie alla rete di Castro al 46’, ma venne raggiunto sul 1-1 da Samardzic al 90’.Le probabili formazioni messe in campo dano e Gasperini(3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Dajcar, Rossi, Del Lungo, Obric, Posch, Brescianini, Sulemana, Zappacosta, Palestra, Pasalic, Cuadrado, Maldini.(4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga.