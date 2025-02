Sport.quotidiano.net - Coppa Italia in tv: dove vedere Atalanta-Bologna. Orario e ultimissime sulle formazioni

Bergamo, 4 febbraio 2025 - Si apre al Gewiss Stadium il programma dei quarti di finale di: l'ospita ilin gara secca. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari non sono previsti tempi supplementari, ma direttamente i calci di rigore. Chi passa affronterà la vincente di Juventus-Empoli. Entrambe le squadre sono entrate nel tabellone a cominciare dagli ottavi di finale: i nerazzurri, finalisti della passata edizione (quando sono stati sconfitti a Roma dalla Juventus), hanno superato 6-1 il Cesena, mentre i rossoblù hanno battuto 4-0 il Monza. Sia lombardi che emiliani possono già esporre il trofeo nella loro bacheca visto che la Dea ha alzato lanella stagione 1962/63, mentre ill'ha conquistata nel 1969/70 e nel 1973/74. I precedenti L’ultima volta in cuisi sono affrontate inrisale al 2001/02, quando negli ottavi di finale ci furono due pareggi che portarono al passaggio del turno dei bergamaschi grazie al maggior numero di reti segnate in trasferta (2-2 all’andata in casa dei rossoblù, 0-0 al ritorno).