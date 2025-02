Inter-news.it - Coppa Italia, beffa Atalanta: Castro regala la semifinale al Bologna

Leggi su Inter-news.it

Si è chiuso con il risultato di 1-0 per illa sfida a Bergamo contro l’nei quarti di finale di. Brusca frenata per Gasperini che non riesce più a ripartire. STOP – È terminata 0-1 la sfida del Gewiss Stadium tra. Dopo oltre tre quarti di gara in assoluta parità, illa spunta all’80 con un gol di. Nel primo tempo però, parte subito forte l’che ci prova con Charles De Ketelaere che viene fermato senza problemi da Skorupski. Alla mezz’ora prova a spingere l’con Ederson e Zappacosta senza però rendersi troppo pericolosi dalle parti del numero uno rossoblu. Nel finale di primo tempo però, c’è da segnalare l’infortunio di Jens Odgaard che esce al posto di Dominguez., ultimi dieci minuti da horrorVITTORIA ROSSOBLU – La ripresa si avvia con ilche prova a farsi vedere e con i ritmi che si alzano rispetto agli ultimi minuti della prima frazione di gioco.