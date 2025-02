Calciomercato.it - Coppa Italia, Atalanta-Bologna 0-1: la cronaca del match

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it seguirà in tempo reale il primo quarto di finale, tra nerazzurri e rossobluDopo un 2024 letteralmente da sogno, l’non ha iniziato il 2025 nel migliore dei modi, collezionando solamente due vittorie (una in campionato e una in Champions League) in otto partite dall’avvento del nuovo anno solare. Reduci dal pareggio per 1-1 contro il Torino e dalle successive polemiche arbitrali, i nerazzurri ospitano ilnei quarti di finale di.DIRETTA: segui laLIVE (Lapresse) – Calciomercato.itIn gara secca, le due squadre si contendono il pass alle semifinali, dove chi avrà la meglio affronterà la vincente tra Juventus ed Empoli. Con il calciomercato di gennaio ormai alle spalle, Gian Piero Gasperini dovrà far fronte ad una vera e propria emergenza infortuni, soprattutto in difesa, anche se la notizia peggiore è arrivata dall’infortunio di Gianluca Scamacca, che molto probabilmente non potrà più scendere in campo prima della fine di questa stagione.