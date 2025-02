.com - Coppa Davis, polemiche in Belgio-Cile: Bergs travolge Garin, lui si rifiuta di giocare – Video

Leggi su .com

(Adnkronos) –in. Durante il match tra, valido per il primo turno di qualificazione, uno scontro tra Zizoue Cristianha portato al caos. Durante il terzo set infatti, il tennista belga, numero 60 del mondo, vince uno scambio prolungato, conquista il break e esulta con una corsa sfrenata, alzando l’indice e guardando il pubblico. Non si accorge però che sulla sua traiettoria c’era proprioche, di spalle, viene travolto sotto rete dalla corsa die cade. Lo scontro è fortuito e il belga si scusa subito con l’avversario, che però non solo non accetta le scuse ma sidi tornare in campo.chiede la squalifica di, la partita viene sospesa per circa 20 minuti e al ritorno in campo ilno rimane seduto in panchina, rinunciando a