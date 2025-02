Liberoquotidiano.it - Contrordine, compagni: la diretta tv ci sarà. Almasri, così la sinistra si va a schiantare al Senato

! Latelevisiva ci. Almeno al. Si parla dell'informativa prevista al per domani, mercoledì 5 febbraio, sul caso. Chiamati a riferire in aula ci saranno Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, rispettivamente ministro della Giustizia e ministro dell'Interno, non il premier Giorgia Meloni. Ma, come detto, cilatelevisiva, a partire dalle 15.30: la copertura tv è assicurata per l'informativa al. Al contrario, nienteper quella alla Camera, prevista dalle 12.15. La polemica sullatelevisiva era stata sollevata inizialmente da Davide Faraone, deputato di Italia Viva, che aveva denunciato come la trasmissione fosse stata negata per quel che riguarda la Camera a causa di un mancato accordo in maggioranza. Successivamente la conferenza dei capigruppo ha dato il via libera allaRai, ma durante l'informativa dei due ministri a Montecitorio.