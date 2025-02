Contratto autonomo di garanzia due recenti sentenze arricchiscono la discussione

Leggi su Ildenaro.it

di Salvatore MaglioccaRitorniamo per l’ennesima volta sull’argomento deldi, in occasione di alcunedella Suprema Corte, per puntualizzare alcune conferme e novità. Vi sono duedello scorso ottobre che meritano una approfondita riflessione.Una conferma l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che ritiene la rinuncia al 1944c.c. sufficiente a qualificare ilcomeautonoma. L’altra esclude la possibilità che ilpossa essere contrario a norme imperative.Riprendiamo il discorso ricordando che ildie la fideiussione, pur condividendo alcune caratteristiche, presentano differenze rilevanti. In Italia, l’assenza di una normativa specifica ha lasciato spazio alla giurisprudenza di merito per dare interpretazione alle due forme contrattuali.