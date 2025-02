Napolipiu.com - Conte deluso dal mercato, aveva chiesto di evitare danni

daldi">Il tecnicodi non indebolire la rosa, ma la partenza del georgiano al PSG e l’arrivo del solo Okafor non hanno soddisfatto le aspettative. Il Napoli chiude ilinvernale tra le polemiche. Le parole di Antoniopronunciate dopo il successo sul Venezia risuonano ora come un monito inascoltato. “L’obiettivo è non indebolirci, al massimo restiamo quelli che siamo senza fare”,tuonato il tecnico pugliese, presentendo forse quello che sarebbe accaduto.La cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG per 70 milioni ha scosso l’ambiente partenopeo, con l’arrivo in extremis di Noah Okafor dal Milan (prestito da 1,5 milioni con diritto di riscatto a 23) che non ha placato i malumori.Il Corriere dello Sport non usa mezzi termini nell’analisi delazzurro: “Unpositivo solo per i bilanci, ma tecnicamente molto negativo.