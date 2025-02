Ilnapolista.it - Conte aveva chiesto «non facciamo danni e non ci indeboliamo». È accaduto l’esatto contrario (Corsport)

Il mercato invernale (a dir poco fallimentare) è commentato anche dal Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Il resoconto del mercato invernale del Napoli è molto positivo per i bilanci ma oggettivamente molto negativo sotto il profilo tecnico: il vuoto di talento creato dall'uscita di Kvara non è stato colmato e il difensore ridanon è arrivato. La capolista, in testa alla classifica per 16 giornate su 23 e finora candidata allo scudetto per meriti conquistati sul campo, è paradossalmente l'unica squadra a uscire indebolita dalla sessione di gennaio. Oggiscoprirà che Okafor non è in formaIl mercato detto di riparazione ha prodotto queiche il tecnico evidentemente temeva e chedi evitare.