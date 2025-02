Quotidiano.net - Consorzio di Tutela: aumentano i controlli sulla mozzarella di bufala campana Dop nel 2024

Nelildiha effettuato 3752diDop, che hanno portato a segnalazioni e denunce alle autorità. Incrementata soprattutto l'attività di monitoraggio on line, così il digital si conferma terreno fertile per le violazioni. Mentre le attività di vigilanza sul prodotto sono state ben 263. È quanto emerge dal report del, che nel 2025 punta a incrementare ancora i. Sono circa 3mila i link internet analizzati e in ben 475 casi è stato necessario intervenire chiedendo la rimozione dei contenuti lesivi. Le principali potenziali violazioni rintracciate sono: utilizzo della denominazionediDOP per prodotti non certificati; uso della denominazione in modo non corretto; evocazione; presenza di immagini generiche; utilizzo non autorizzato del logo; siti illegali.