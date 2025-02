Tvplay.it - Consigli Fantacalcio, le migliori soluzioni per l’asta di riparazione: occhio al Milan e non solo

Leggi su Tvplay.it

Il calciomercato invernale è ufficialmente terminato e ora si può guardare con attenzione al. Ecco chi prendere.Ci troviamo dinanzi ad una delle sessioni di calciomercato invernali più scoppiettanti degli ultimi anni, una sessione dove sono partiti diversi big e sono arrivati nomi di grande fascino. Ciò comporta grandi cambiamenti anche ale in queste ore (specialmente tra stasera e domani) tutti gli italiani faranno la cosiddetta asta diinvernale.Cosi come i club anche all’obiettivo è togliere quei giocatori dannosi per la squadra e puntare un modo per rinforzare la rosa e tornare ancora competitivo. Vi anticipiamo alcune mosse e su quali giocatore puntare o meno al, andremo a vedere giocatori che sono appena arrivati al nostro campionato e chi semplicemente ha cambiato maglia.