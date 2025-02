Primacampania.it - Consac, è online il nuovo portale istituzionale: accesso semplificato ai servizi digitali

VALLO DELLA LUCANIA – ÈildiGestioni Idriche SpA. Il sito segue le Linee Guida di Design e Usabilità AGID e punta a semplificare l’aipubbliciper tutti gli utenti.“Il– spiega il presidente Gennaro Maione – è stato progettato per diventare un punto di riferimento affidabile e immediato. La struttura delle informazioni è stata ripensata per garantire facilità di consultazione: i contenuti sono organizzati in modo chiaro e fluido, permettendo di trovare rapidamente ciò che serve. Il design moderno non è solo un miglioramento estetico, ma un elemento chiave per rendere la navigazione più piacevole e intuitiva”.Un’attenzione particolare continua il presidente di, “è stata dedicata all’accessibilità. Il, sviluppato secondo gli standard WCAG 2.