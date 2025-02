Metropolitanmagazine.it - Congo sotto assedio

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il: l’M23 avanza, scontri con truppe africane e mercenari europei. Dopo l’occupazione di Goma, capoluogo del Nord Kivu, le milizie filo-ruandesi e quelle contrarie al governolese avanzano verso Bukavu, nel Sud Kivu. L’esercitolese, inizialmente in difficoltà, ha subito un duro colpo quando circa 300 mercenari, per lo più romeni, si sono arresi ai ribelli consegnando le armi. Ora, però, le truppe di Kinshasa stanno reagendo con più forza.A sostenerle ci sono le milizie locali della Coalizione Wazalengo e le truppe del Burundi, storico rivale del Ruanda. Anche l’Uganda è presente sul campo, ma sembra più interessata a guadagnare terreno nel paese che a difendere il governolese.Al contrario, i caschi blu della Monusco e i militari della Comunità di Sviluppo dell’Africa Australe (Malawi, Sudafrica e Tanzania) non sono riusciti a fermare l’avanzata ribelle.