Quotidiano.net - Congo, i ribelli di M23 annunciano un cessate il fuoco. Kigali però accusa: “Kinshasa vuole attaccare il Ruanda”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 febbraio 2025 - Idell'M23, sostenuti dal, hanno annunciato unilper motivi umanitari. L'annuncio è arrivato dopo che l'agenzia sanitaria dell'Onu ha dichiarato che almeno 900 persone sono state uccise della battaglia per la conquista di Goma, nella Repubblica Democratica delorientale, la scorsa settimana, e ha chiesto un corridoio sicuro per gli aiuti e alle centinaia di migliaia di sfollati. A Goma i feriti sono stati 2.880. Members of the M23 armed group secure a street prior to the arrival of the leader of Alliance Fleuve(AFC), a political-military movement of rebel groups including the M23 group, in Goma on February 1, 2025. The Rwandan-backed M23 group was pushing south in mineral-rich eastern DRas the United Nations warned the escalating conflict had killed at least 700 people in less than a week.