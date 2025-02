Confindustria Benevento focus sugli Its Academy | i giovani diplomati incontrano le imprese

Leggi su Ildenaro.it

Una folta presenza didai 18 ai 34 anni ha preso parte alla giornata informativaItspromossa dae organizzata in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Sant’Agata de’ Goti, presso l’azienda Cosmind a Limatola. Gli Its, Istituti Tecnologici Superiori, offrono una formazione gratuita ad alta specializzazione tecnologica della durata di due anni rivolta a ragazzi dai 18 ai 34 anni che abbiano conseguito un diploma di scuola superiore. Ciò che li caratterizza è la forte presenza dellegià dalla fase di aula e un approccio molto operativo nei metodi di apprendimento. Per il presidente diOreste Vigorito è prioritario stare vicino ai“affinché affrontino in maniera consapevole il percorso di formazione e inserimento nel mondo del lavoro.