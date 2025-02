Impresaitaliana.net - Confimea Imprese, Nardella: “Valorizzare Made in Italy ed imprese con l’associazionismo”

Roberto, presidente di: “Insieme si può, è la citazione che menziono sempre durante gli eventi sul territorio nazionale”«Unire le forze per poter competere, emergere e crescere». Per Roberto, presidente di, questa è la strada da seguire per affrontare le sfide del futuro che riguardano sostenibilità, dazi, politiche economiche e ricorda cheè importante per mettere assieme le forze per un vantaggio più grande, del singolo e della comunità.«Insieme si Può è la citazione che meglio rappresentae che sempre menziono durante gli eventi sul tutto il territorio nazionale – afferma– perché sono convinto che sia la vera chiave di volta per il nostro tessuto imprenditoriale: la sinergia tra le singolepuò davvero creare risultati singolarmente non ottenibili».