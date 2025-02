Internews24.com - Condò sottolinea: «Supremazia dell’Inter sul Milan. Non sono leciti i dubbi su Inzaghi e…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionecommenta il derbyInter: le parole del giornalista dopo il pareggio di San SiroIl giornalista Paolo, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato del pareggio nel derbyInter:LA– «I sei derby consecutivi vinti dall’Inter avevano una ragione di fondo: la netta superiorità dei nerazzurri sul. E dunque confermavano una realtà, non la sovvertivano com’è invece riuscito quest’anno ai rossoneri per tre derby. meno un paio di minuti, quelli che ieri hanno ristabilito una parità ampiamente meritata dall’Inter, ma in qualche modo frustrando un’altra prova delsuperiore alle sue forze, e quindi meritoria anch’essa».I– «Nonsul fatto che la squadra dicontinui a valere più di quella di Conceicao: ci16 punti di differenza in serie A e 4 nella classifica di Champions a testimoniarlo.