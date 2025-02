Juventusnews24.com - Condò sicuro sul mercato Juve: «Kolo Muani colpo più importante, in difesa la strategia del club è già chiara». Il giudizio

di RedazionentusNews24sul: il suosulle colonne del Corriere della Sera sulle mosse messe a segno dai bianconeri nel mese di gennaioPaoloè intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera per commentare ildelle squadre di Serie A e in particolare il calcio. Le sue parole.– «Aveva bisogno di innesti robusti pure la, ealmeno per ora è ilpiùdi gennaio: tre gol in due partite, roba da rianimare persino Vlahovic, emulazione o concorrenza che sia. Laha congedato male Danilo, che da parte sua non se l'è tenuta, e ha aggiunto tanto dietro pescando giocatori che non giocavano: Alberto Costa, Veiga e Kelly superano di poco i mille minuti complessivi in stagione. Anche qui si può supporre che uno sfonderà e un altro verrà rispedito al mittente, le architetture contrattuali a questo servono»