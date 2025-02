Internews24.com - Condò non ha dubbi: «Zalewski? La sua giocata nel derby vale già più del mercato estivo»

Leggi su Internews24.com

di Redazionenon ha: «? La suanelgià più del» Le parole del giornalistaCosi Paolòsulle pagine del Corriere della Sera sulInter:SULL’INTER- «L’Inter ha ottenuto ieri daunachegià più dell’intero: poteva avere un senso sostituire una delle punte di scorta, ma OakTree non deve aver dato luce verde. Resta il fatto che stavi perdendo ile hai buttato dentro tutti tranne che loro.»SUL MILAN– «Il Milan di quest’anno si possono dire molte cose (e le abbiamo dette), ma non che si lasci crescere l’erba sotto i piedi. Fonseca non convince? Via prima di dovergli pagare l’intero contratto. Ha dei problemi pure Conceicao? Rifacciamogli la squadra, e non è un modo di dire. Ildel fondo RedBird è per carattere movimentista, ne prende tanti giocando sul calcolo delle probabilità di indovinarne un po’: Reijnders e Pulisic i fiori all’occhiello nei due anni, Morata ed Emerson Royal le puntate andate storte.