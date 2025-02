Sololaroma.it - Conceicao tra pregi e difetti, dai terzini a Gimenez: il piano Roma per il Milan

11 punti conquistati dallasui 15 disponibili in campionato, in questo inizio di 2025, 15 su 21 se ci aggiungiamo anche la vittoria per 5-0 sul Parma, successiva al tonfo di Como, e il pareggio contro ilche ha chiuso l’anno solare. Un bottino niente male di una squadra che prosegue nel suo percorso di crescita dopo una prima parte di stagione da brividi, con il pareggio interno contro il Napoli che certifica idee di gioco, anche con molti dei titolari in panchina, e la voglia di non mollare fino all’ultimo secondo, ripagata dal gol di Angelino al 92?.In una Serie A che però continua a vedere laal 9° posto a 31 punti, con la 4ª posizione distante 9 lunghezze, è evidente da settimane come le coppe siano l’obiettivo sensibile del club. La vittoria sull’Eintracht Francoforte di giovedì scorso ha consegnato alla squadra il necessario play-off di Europa League, da disputare nella doppia sfida contro il Porto, ed ora testa alla Coppa Italia.