Liberoquotidiano.it - Con due bicchieri di vino si può stare al volante

Leggi su Liberoquotidiano.it

Siamo onesti: più che altro è scoppiata una “psicosi”. Da quando, a metà dicembre, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini (Lega) ha annunciato l'entrata in vigore del nuovo codice della strada è un continuo: quando va bene passa a mo' di battuta (non -bevo -perché -domani -guido), quando va peggio si ammanta degli appelli dei ristoratori, delle trovate di qualche vineria (vedi quelle che hanno istituito il servizio taxi gratuito) e di fenomeni di massa quali la corsa ad accaparrasi l'ultimo etilometro disponibile in farmacia. C'è persino chi consiglia sui social network di non lavarsi i denti col collutorio prima di mettersi al. Ecco, sgombriamo il campo. Non funziona così. E non funziona così per una ragione molto semplice: le nuove norme stradali sono sì assai più restrittive (con un alcoltest positivo si rischia l'arresto fino a un anno, la sospensione della patente fino a due e una multa che può raggiungere i 6mila euro), ma non hanno modificato i limiti che restano esattamente quelli di prima (la gravità dell'infrazioEppure la percezione generale è diversa.