Anteprima24.it - Comune di Calvi – Parziale: l’esito del TAR dopo il ricorso dell’ex consigliere comunale

Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza emessa in data odierna, ha respinto ilproposto dall’exVincenzocontro la delibera del Consigliodel 17/10/2024, che aveva dichiarato la decadenza dalla carica didello stessoper tre assenze consecutive non giustificate.Il Consiglio aveva ottemperato a quanto disposto dallo Statutoe dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, che stabiliscono la decadenza dalla carica delche si assenti senza valida giustificazione per tre sedute consecutive.Le prime due assenze non erano state giustificate; per la terza, invece,aveva prodotto la copia di un certificato medico, poi revocato dal medico stesso, che dichiarò di non averlo in realtà mai visitato.