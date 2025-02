Calciomercato.it - Come Gimenez: annunciato il prossimo colpo della Juve | VIDEO

Le ultime di calciomercato dei bianconeri e non solo. Spunta il retroscena: “Anche il Milan ha provato a prenderlo”è stato il grandedel calciomercato di gennaio terminato ieri alle 24 in tanti Paesi, tra cui l’Italia. Il Milan ha buttato giù il muro del Feyenoord con un’offerta che gli olandesi, col dna da mercanti, non potevano rifiutare: circa 32 milioni più bonus per oltrepassare i 35 milioni, in aggiunta un’alta percentuale sulla futura rivendita.Milan,: le cifre (Account X Milan) – Calciomercato.itL’impresa, se così si può definirla, non era invece riuscita allantus. Anche i bianconeri avevano provato ad abbattere il muro del club di Rotterdam, ma senza riuscirci.Il muro del Feyenoord non è caduto per HanckoGiuntoli ci ha provato in maniera concreta, seppur non per il bomber messicano.