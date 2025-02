Justcalcio.com - Come è possibile la cosa? 50 milioni spesi a gennaio in 10 acquisti

2025-02-04 13:49:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:ILil 1907 Di Cesc fábregas In questo mercato invernale del 2025 è stato pazzo. La squadra di Lombardo, tornando alla serie in questa stagione dopo 21 anni assente, Ha speso 49,2per rafforzare, essendo al 12 ° posto delle squadre che hanno investito di più. Più del Manchester United (30), Aston Villa (32) o Juventus (25,2). È, in effetti, La squadra italiana che ha speso di più.La spiegazione di questo “mistero” è in realtà semplice: Il club italiano è di proprietà degli Hartono Brothers, dall’Indonesia, sebbene la base legale della proprietà sia a Londra (gruppo Djarum). Questi fratelli sono, nella classifica dei proprietari più ricchi del calcio mondiale, rispettivamente nell’ottavo e nel decimo posto.