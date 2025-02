Oasport.it - Combinata nordica, cifre e fatti femminili Otepää 2025. Dopo il Triple ‘vero’ quello estone in maschera

Il quinto atto della Coppa del Mondo femminile 2024-25 diandrà in scena a(Estonia) nel lungo weekend che va dal 7 al 9 febbraio. Il calendario comprende ben tre gare, tutte individuali, peraltro in altrettanti format differenti.Si comincia venerdì con una mass start (5 km di fondo seguiti dal salto). Si passa sabato a una gundersen (salto e 5 km di fondo con distacchi d’avvio stabiliti dalle distanze effettive emerse sul trampolino). Si conclude domenica con una compact (salto e 5 km di fondo, ma con distacchi di partenza determinati forfettariamente sulla base della posizione).Signori, tanto di cappello all’Estonia. A conti, in termini organizzativi solo l’Austria e la Norvegia si spendono maggiormente per la versione femminile della. Si tratta però di Paesi con ambizioni di successo, mentre la nazione baltica non ha atlete di grido tra le proprie fila.