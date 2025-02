Ilrestodelcarlino.it - Comacchio, denunciato giovane per guida in stato di ebbrezza e segnalazioni per droga

(Ferrara), 4 febbraio 2025 – Un fine settimana di sanzioni sui lidi comacchiesi e nel territorio di Goro. I carabinieri della compagnia diche accertato violazioni in materia di codice della strada e possesso di stupefacenti. Fermato unperindiNel dettaglio delle operazioni nel Ferrarese, a, durante un controllo stradale, unfermato alladella sua autovettura e dopo la rituale verifica della patente e libretto, èsottoposto ad accertamenti con l’etilometro, risultando positivo con un tasso oltre la soglia consentita. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica al Tribunale di Ferrara con patente ritirata e il veicolo affidato ad altra persona idonea alla. I controlli sui lidi comacchiesi Nella zona di Lido Scacchi, una 26enne controllata a bordo di un veicolo, quale passeggera, è stata trovata in possesso di un involucro contenente oltre un grammo di hashish, tenuto all’interno della propria borsa.