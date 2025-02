Sport.quotidiano.net - Comacchiese sprecona, la Centese risale

Leggi su Sport.quotidiano.net

In una giornata avara di buone notizie, sorride soprattutto il Mesola, che sul campo neutro di Pontelangorino cala il tris a spese del Trebbo. I tre punti raccolti sui bolognesi permettono di portare il vantaggio a 2 punti sul Valsetta Lagaro e a 4 sulla. "Abbiamo meritato i tre punti – afferma il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – abbiamo sofferto un po’ solo dopo il nostro primo gol, quando il Trebbo ha tentato la reazione". Da sottolineare il gol di Davo e la doppietta di Cantelli, che continua a segnare con regolarità. "E’ rimasto fuori tutta la scorsa stagione e la prima parte di quest’anno, da quanto è tornato sta facendo la differenza. Abbiamo sempre avuto fiducia nelle sue qualità, abbiamo avuto pazienza e adesso ci sta ripagando". Siete tornati dominatori del campionato: è una fuga per la vittoria? "Come non lo era prima, non lo è nemmeno adesso.