Colpo di Scena al Grande Fratello: Ilaria Abbandona Il Reality!

Galassi lascia iltra tensioni e rivelazioni inaspettate: le sue dichiarazioni fanno impazzire il gossip. Ecco che cosa è accaduto!dinella casa del! Dopo cinque mesi di convivenza forzata, dinamiche complesse e tentativi di pilotare le nomination,Galassi ha deciso dire ufficialmente il. L’ex volto di Non è la Rai, stanca e insofferente, ha chiesto ai compagni di votarla per l’eliminazione, ma il pubblico non ha seguito il suo desiderio, scegliendo invece di mandare a casa Emanuele. Delusa dall’esito,ha confidato ad Alfonso Signorini nel confessionale la sua intenzione di lasciare il gioco.Alfonso Signorini, durante la diretta, non ha nascosto il disappunto per il comportamento di, accusandola di aver cercato di influenzare il televoto in modo scorretto.