Colpo Berardi in estate arriva dopo aver riportato il Sassuolo in A

Come previsto, Domeniconon si è mosso dalnella sessione invernale di calciomercato. Inperò potrebbe (finalmente) cambiare squadraC’era da aspettarselo. Da quando Domenicoè tornato in campoil grave infortunio subito lo scorso marzo con la lesione del tendine d’Achille, ilsi è impossessato della prima posizione nella classifica del campionato di Serie B e non l’ha mai mollata.inilin A – Tvplay.it (Foto LaPresse)Sedici presenze con quattro gol e ben dieci assist, questo lo score stagionale di, di nuovo tornato protagonista delle indiscrezioni di mercato in vista della sessione invernale. L’addio alperò non si è concretizzato ancora una volta. A differenza di altre situazioni vissute in passato, tuttavia, stavolta è stato lo stesso attaccante a voler restare in neroverde con l’obiettivo di riportare ilimmediatamente in Serie A.