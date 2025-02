Thesocialpost.it - “Colpito in mezzo alla strada, violenza folle”. Marina La Rosa, cos’è successo al figlio

Laha condiviso l’esperienza traumatica delquindicenne, vittima di un’aggressione nel cuore di Roma, precisamente a Trastevere, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. L’ex concorrente del Grande Fratello ha utilizzato i social per descrivere l’accaduto e per esprimere la sua delusione nei confronti delle forze dell’ordine.Leggi anche: Orrore a scuola in Svezia: sparatoria all’improvviso, ci sono almeno 10 morti“Sabato sera, verso le 23, miostava passeggiando serenamente con un amico quando è statoin faccia da qualcuno”, ha raccontatoin una storia su Instagram. “Si è girato, ma non è riuscito a capire chi fosse l’aggressore. Solo girandosi ha visto il suo amico che cercava di rialzarsi, anche lui”, ha aggiunto l’ex gieffina.ha inoltre sottolineato che esiste un fenomeno di attacchi improvvisi: “C’è questa moda di colpire le persone e poi mescolarsi tra la folla per non essere identificati”, ha commentato, mostrando un evidente senso di frustrazione.