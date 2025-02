Internews24.com - Colantuono ammette: «Scudetto? Ecco la mia favorita»

Leggi su Internews24.com

di Redazionerivela la suaper lo: le dichiarazioni del noto allenatore ex Atalanta, Torino e Salernitana tra le tanteStefano, ex tecnico di Salernitana, Atalanta e Torino tra le tante, ha recentemente espresso il suo pensiero ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, riguardo alla corsa per lo, indicando la sua “super” per la stagione in corso. Secondo, la squadra di Simone Inzaghi dispone di un organico così forte e profondo da poter essere considerata in grado di schierare di fatto due formazioni competitive.LE PAROLE DELL’ALLENATORE- «Conte? Si sarà arrabbiato molto per aver preso goal nei minuti finali, ma tutti gli allenatori si arrabbiano.La striscia positiva del Napoli è stata allucinante, ci sta che uno pareggi a Roma coi giallorossi che sono in ripresa.