Codogno omaggia il patrono San Biagio, e dal pulpito arriva il "no" del prevosto al maxi parco fotovoltaico

(Lodi), 4 febbraio 2025 – Il no alalla frazione Triulza è risuonato con forza pure davanti all’altare nel giorno in cui si è celebrato ilSan, ma sono stati anche altri i temi trattati ieri negli interventi iniziali di saluto prima della messa da parte del parroco don Iginio Passerini e del sindaco Francesco Passerini. La scarsa natalità e la “tiepidezza” nella vita sociale sono state le questioni principali che hanno animato il discorso del sacerdote dopo che il primo cittadino ha di fatto promesso battaglia sul fronte del progetto delsolare ricordando pure i cinque anni dallo scoppio della pandemia “quando abbiamo saputo rispondere a una delle sfide più difficili che la nostra generazione abbia mai affrontato, dimostrando forza straordinaria, coraggio e solidarietà e diventando simbolo di resilienza e di speranza per il mondo intero”.