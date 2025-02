Zonawrestling.net - CM Punk supporta la vittoria di Jey Uso alla Royal Rumble:”La vittoria di Jey è fantastica”

Jey Uso ha compiuto una delle sorprese più grandi nella storia della, vincendo e eliminando John Cena negli ultimi istanti. Se alcuni fan sono rimasti sorpresi, CMnon ha mancato di elogiare ladi Jey.Parlando con Daniel Cormier e Chael Sonnen nel programma Good Guy/Bad Guy,ha difeso la decisione della WWE di far vincere Jey, soprattutto considerando la presenza di Cena nel match:“Penso che ladi Jey sia. Quando hai qualcuno come John Cena nel match, tutti pensano subito: ‘LOL, Cena vincerà.’ Poi, poco prima, Charlotte aveva vinto lafemminile. In un match con 30 partecipanti, maschi o femmine, ci sono 30 fanbase, o almeno 29, che si uniranno per odiare chiunque finisca per vincere,” ha spiegato.CMpunta all’Elimination Chamber: La prossima mossa verso WrestleManiaha avuto unapiuttosto movimentata, eliminando sia Roman Reigns che Seth Rollins prima di essere eliminato da Logan Paul.