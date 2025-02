Ilgiornaleditalia.it - Click day. Roberto Capobianco, Conflavoro: “Favorevoli al sorteggio ponderato per premiare imprese che assumono regolarmente lavoratori stagionali”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

“Per far fronte alle esigenze dellenon è sufficiente il decreto flussi, né l’ingresso per quote, né, tantomeno, ilday. Non è pensabile esaurire in una giornata le richieste di manodopera da parte delle aziende per non parlare degli ostacoli legati alla burocrazia digitale come si evi