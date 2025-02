Ilgiorno.it - Claudio Trotta, parola di promoter: “Milano è una vera rock city, ma perde qualche pezzo”

Leggi su Ilgiorno.it

, milanese, fondatore di Barley Arts, società organizzatrice di migliaia di concerti, partiamo dal suo ultimo: AC/DC il 20 luglio all’autodromo di Imola. Indiscrezioni dicevano che il concerto della band sarebbe stato a San Siro. Cosa è successo? “Parafrasando Boskov: concerto è quandoe artista annunciano”. Ma perché il cambio di location da San Siro a Imola? “Quella di Imola è stata una decisione della band australiana”. AC/CD a parte, la prossima estate Barley Arts proporrà il Comfort Festival nell’area milanese. Una bella sfida. “Il Comfort Festival, dopo tre edizioni a Ferrara, la prossima estate si svolgerà in cinque date, dal 4 al 13 luglio, nella Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo, un ambiente naturale in un territorio urbano. Il target a cui il Festival si riferisce, cioè la musica “americana“ di derivazione blues,, country e soul, ha la sua componente maggiore di pubblico in Lombardia.