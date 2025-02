Napolipiu.com - Classifica senza errori arbitrali 23 giornata serie A 2024 – 2025: Due i rigori negati al Napoli

23: Due ial">Brilla solo ilgiornali e tivvù nel campionato condizionato dagli svariatie dai tanti regolamenti personalizzati. Si pensi quanto accaduto al lariano Fadera contrapposta alla tantissima benevolenza mostrata da Chiffi nei confronti di Lautaro.Non solo ilma penalizzata anche l’Atalanta. Non va bene neanche all’Empoli a Torino, ma la dirigenza toscana ha preferito non esprimersi sull’arbitraggio a senso unico di Zufferli. Tutt’altra era stata l’attenzione del club dopo Empoli –(VIII) per il netto rigore assegnato ai campani. Sull’arbitraggio di Zufferli ecco come si esprime Enrico Varriale: “Finisce in goleada per la Juventus che rimonta un incerottato Empoli avanti con merito nel 1° tempo.