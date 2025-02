Ilfattoquotidiano.it - Clara a Sanremo 2025 con “Febbre”: il testo della canzone

Dopo il debutto dello scorso anno,torna al Festival dicon ““, unadalle sonorità elettroniche in cui descrive le montagne russe emotive di una relazione amorosa.Ti sei preso una parte di meQuella ancora più in fondo dell’animaUn sentimentoChe se si rompe tagliaCome il vetroE anche deludereÈ un’abitudineCome nel mioPrimo giorno di scuolaNon so che faccio quiIl buio è tagliato dalle luci violaIl cielo fa come un glitchTu mi guardi dall’altoTrascinandomi in bassoNon ascolti quando gridoSembri fatto di ghiaccioIo sono fatta cosìAlle feste chicSola su un terrazzoTutti fanno bling blingIo nemmeno mi piaccioNon dire “je t’aime”Dimmelo seCiò che provi è soloChe sale e scendeChe mi fa male maleI tuoi occhi Blu KleinDicono cheStanotte è soloChe sale e scendeTu prendi meCome un enfant per stradaIn abito da galaNon ci amerà la famaNon cambierà la tramaMille lune passerannoE una ci sarà per semprePer te che non vuoi scendereCome laTi sei preso una parte di meQuella ancora più in fondo dell’animaUn sentimentoChe se si rompe tagliaCome il vetroCorro corro come dentro un boscoDentro questo inferno è più difficileQuesto amore dimmi quanto costaTi senti un’ombra qua vicino a meNon ascolti quando gridoE nemmeno se taccioNon ascolti quando gridoNon dire “je t’aime”Dimmelo seCiò che provi è soloChe sale e scendeChe mi fa male maleI tuoi occhi Blu KleinDicono cheStanotte è soloChe sale scendeTu prendi meCome un enfant per stradaIn abito da galaNon ci amerà la famaNon cambierà la tramaMille lune passerannoE una ci sarà per semprePer te che non vuoi scendereCome laMille lune passerannoE una ci sarà per semprePer te che non vuoi scendere.