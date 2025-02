Ilrestodelcarlino.it - Clancy, co-housing in via Fioravanti: "Non è riservato ad ambientalisti, ma a chi vuole vivere in comunità"

Emily, vicesindaca con delega alla Casa: Fabio Battistini ha criticato il co-di viadicendo che èagli attivisti. "Occorre fare una premessa e una distinzione. La premessa: è un progetto per stimolare il cosiddetto welfare generativo, ma siamo impegnati su altri fronti con il Piano per l’abitare. Qui cerchiamo di dare risposte a 10 famiglie che, avendo redditi intermedi, abbiano la volontà diassieme per promuovere valori sociali e ambientali". E la distinzione? "Non si tratta di edilizia residenziale pubblica (Erp, ndr), come Battistini dice. Ed è grave che un consigliere comunale non lo sappia. Si tratta di edilizia residenziale sociale (Ers, ndr).". Questo cosa significa? "Sono sempre alloggi pubblici, realizzati con risorse del Bilancio comunale, ma la loro gestione non è regolata da norme nazionali o regionali, bensì da regolamenti comunali.