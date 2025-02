Spazionapoli.it - Clamoroso Saint-Maximin, richiesta shock al Napoli: i dettagli

Calciomercato – La trattativa tra ile il francese, che sembrava chiusa, è clamorosamente saltata: il retroscena spiazza tutti.Il calciomercato è giunto al termine e ilsi appresta a tornare in campo, mantenendo il ritmo di una corsa scudetto sempre più eccitante con l’Inter . Non manca il disappunto, però, per la finestra di mercato appena chiusa, vista come un’occasione mancata per rinforzare la rosa.Alcuni affari sfumati, tra cui quello diproprio all’ultimo minuto, hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi. Proprio il mancato arrivo del francese ha fatto particolarmente discutere. L’esterno sembrava ormai destinato a vestire l’azzurro, con un’operazione che avrebbe coinvolto ben tre club: il, l’Al-Ahli (club di proprietà del giocatore) e il Fenerbahçe, dove il francese era in prestito.