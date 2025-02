Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese furiosa per il rigore negato. E Senigagliesi torna nel mirino dei tifosi

Silenzio stampa, in casa, dopo la sconfitta di domenica contro l’Avezzano. Nessuna nota ufficiale da parte della società, ma salvo variazioni di programma la decisione resterà in vigore per tutta la settimana. Motivo da individuare, a detta della dirigenza, nelnon concesso ai rossoblù nella ripresa del match contro i marsicani. Sull’episodio si era soffermato domenica l’allenatore Stefanodichiarando: "Di solito non parlo degli arbitri, ma stavolta devo farlo perché un fatto del genere può condizionare l’andamento di una partita". Il filmato dell’azione è stato rilanciato sui canali social del club. Ed è effettivamente plateale: la palla giunge dalla destra innescata dalla sponda di testa di Diop per la testa di Bevilacqua, il braccio alto e largo del difensore ospite Sbardella la colpisce nettamente.