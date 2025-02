Ilgiorno.it - Civate, notte all'addiaccio sul Cornizzolo: due amici e il cane recuperati semiassiderati

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 4 febbraio 2025 – Due, di 19 anni il più grande, 17 il secondo, hanno trascorso laall'sul Monte. Con loro anche il loro. Li hannoquesta mattina i volontari del Soccorso alpino e vigili del fuoco dopo che hanno chiesto aiuto e aver temuto il peggio. Durante la chiamata per chiedere aiuto infatti la telefonata si è bruscamente interrotta e i loro cellulari non prendevano più, come se fossero magari precipitati in un burrone. La gita in montagna I due giovani escursionisti, due studenti stranieri di 17 e 19 anni arrivati dalla zona del Milanese, ieri pomeriggio, aver preso il treno da Milano fino a, hanno affrontato una gita sul, una montagna alta più di 1.200 metri tra le province di Lecco e di Como.