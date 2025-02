Puntomagazine.it - Città Metropolitana di Napoli, tornano nella Collezione d’Arte due dipinti trafugati

Metrropolitana di. Recuperati dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale L’Oracolo di Delfo di Camillo Miola e il Ritratto di Vittorio Emanuele III di Achille Talaricodi– Era finito nelle sale del Getty Museum di Los Angeles L’Oracolo di Delfo di Camillo Miola, un olio su tela del 1880, opera acquistata per 3500 lire dalla Provincia dinel 1881, presente nel catalogo dei beni dell’Ente di piazza Matteotti del 1912 e illecitamente esportata nel secondo dopoguerra. La tela, passata nel 1972 per il mercato antiquario americano, era finita nelle collezioni del museo statunitense che sul proprio sito web ne indicava così la provenienza: “dalla Pinacoteca provinciale di”. Dettaglio passato, forse, inosservato agli studiosi americani – il diritto statunitense non contempla l’inalienabilità delle collezioni pubbliche – ma non a quelli italiani che hanno collaborato per quest’eccezionale recupero con la Procura di Roma, il Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.