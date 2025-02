Anteprima24.it - Città Medie, Piccaluga (FI): “Dal Governo pioggia di risorse per Benevento. Ci auguriamo che vengano spesi con senso di responsabilità”

Tempo di lettura: 2 minuti“Esprimiamo soddisfazione per il finanziamento di 9 milioni di euro ottenuto dall’Amministrazione comunale dinell’ambito dei fondi Metro Plus –. Si tratta di un’iniezione disignificativa che avrà ricadute concrete sul tessuto economico e sociale dellae dell’intero territorio sannita.”, lo dichiara Luigia, consigliere comunale e dirigente provinciale di Forza Italia. “Questo ennesimo risultato conferma l’attenzione delnazionale di centrodestra pere il Sannio, un impegno costante che si è tradotto in unadi finanziamenti mai vista prima. L’Esecutivo guidato dal Presidente Meloni e che vedevil nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, alla vicepresidenza del Consiglio dei ministri, sta dimostrando, con i fatti, che lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne è una priorità.