Città del Vino, Turco è il nuovo coordinatore della Puglia

Tarantini Time QuotidianoIl sindaco di Torricella guiderà la rete dei comuni pugliesiSarà il sindaco di Torricella, Francesco, a guidare l’associazionedelin, ovvero la rete istituzionale di Comuni a vocazione vitivinicola e di enti territoriali nata per valorizzare i paesi e leche custodiscono tradizioni, storia e cultura del. L’associazione, istituita a Siena nel 1987, si occupa di promuovere progetti di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla tutela del paesaggio e dell’assetto del territorio, alla valorizzazione delle produzioni enologiche e dei vitigni autoctoni e interloquisce con le istituzioni regionali e nazionali per favorire atti e norme a sostegno delitaliano e dell’enoturismo.“Sono davvero onorato per questoincarico che rappresenta una sfida molto stimolante e, soprattutto, una grande opportunità per il nostro territorio.